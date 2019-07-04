В Самарской области перекроют движение из-за соревнований по велоспорту

Движение транспорта в Самарской области будет временно прекращено на автодорогах регионального значения. Причиной этой меры станут соревнования по велоспорту. Об этом сообщает правительство региона.

В частности, в пятницу с 10:00 до 16:00 (MSK+1) будет закрыто движение на автодорогах «Усть-Кинельский – Новый Сарбай» и «Бузаевка-Чубовка» — «Урал-Муханово». Также в воскресенье с 10:00 до 16:00 закроют автодорогу «Урал-Муханово» — «Бузаевка-Чубовка».

Кроме того, 11 июля с 10:00 до 16:00 транспорт не сможет двигаться по автотрассе «Бузаевка-Чубовка» — «Урал-Муханово», а 12 июля с 10:00 до 16:00 – по дорогам «Усть-Кинельский – Новый Сарбай» и «Бузаевка-Чубовка» — «Урал-Муханово».

Георгий Портнов