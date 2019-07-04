Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК. Его цена составляет примерно 3,05 млн руб. Исследование проводилось по 23 городам.

Стоимость бизнеса уменьшилась в 15 городах. Больше всего цены упали в Санкт-Петербурге и Тюмени (25%), Саратове (24%), Екатеринбурге и Ульяновске (23%), они ниже среднероссийских. Например, в Ульяновске предприятие можно приобрести за 1,118 млн руб.

В некоторых крупных городах стоимость компаний выросла: в Воронеже (37%), Тольятти (35%), Казани (32%). Дороже всего бизнес в Москве, его средняя стоимость составляет 4,14 млн руб. (1%).

Как отмечается, одновременно с этим растет число объявлений о продаже. В апреле—июне этот показатель вырос на 27% (по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году).

Спрос на покупку готового бизнеса в среднем по России вырос на 6%. Он наблюдался в 15 городах, и больше всего там, где предприятия значительно подешевели.

Больше всего пользователи интересовались компаниями в сфере услуг (31%), торговыми предприятиями (24%) и заведениями общепита (16%). Самый низкий спрос на бизнес в области сельского хозяйства, индустрии развлечений и строительства.