«Клаас» дополнительно инвестирует в краснодарский завод €8,5 млн за два года

ООО «Клаас», дочернее предприятие германского концерна, в течение следующих двух лет дополнительно вложит в краснодарский завод €8,5 млн., сообщила пресс-служба компании.

Десятилетний план инвестиций фактически реализован за три года, уточнили в компании, до конца текущего года ООО «Клаас» выполнит свои обязательства по вложениям локализацию производства.

По данным ООО «Клаас», на предприятии произведен трансфер технологий и осуществлен запуск российского производства практически всех ключевых комплектующих комбайна Tucano. Запланированные на начало августа технологические каникулы завода будут сокращены, менее чем за месяц планируется провести пуско-наладочные работы на новых производственных площадях, оптимизировать технологические процессы и установить новое оборудование.

Анна Перова, Краснодар