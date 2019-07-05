«КОМОС ГРУПП» вложит в развитие молочной отрасли Татарстана более 3,5 млрд рублей

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» завершил первый этап модернизации Казанского молочного комбината. Состоялось торжественное открытие предприятия. Мероприятие посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба «КОМОС ГРУПП».

Реализация инвестиционного проекта по развитию Казанского молочного комбината состоит из трех этапов. Общая сумма вложений превысит 3,5 млрд руб. Первый этап, задачей которого был запуск предприятия после банкротства, проходил с июля 2017 по июль 2019 года. За обозначенные сроки были реконструированы отделение приемки молока, аппаратное и заквасочное отделения, участки производства ультрапастеризованной продукции, ферментации и производства продукции в ПЭТ-бутылку. Также на предприятии возвели склад, заменили все коммуникации и обновили парк молоковозов. Общий объем инвестиций составил 1,6 млрд руб. По окончании данного этапа комбинат увеличил производственные мощности до 500 тонн в сутки.

Второй этап модернизации запланирован на 2019-2020 годы. Его целью является увеличение мощностей комбината до 1 тыс. тонн в сутки. Общий объем инвестиций составит 1,1 млрд руб.

Третий этап реконструкции пройдет в 2020-2021 годах. Он будет включат в себя модернизацию вспомогательных производств и строительство локальных очистных сооружений. Общий объем инвестиций составит 800 млн руб.

Напомним, что ООО «Казанский молочный комбинат» вошел в состав субхолдинга по переработке молока ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» в 2017 году. Предприятие вошло в субхолдинг «Переработка молока» на правах шестой производственной площадки после ПП «Сарапул-молоко», ПП «Глазов-молоко», ПП «Ижмолоко», ПП «Кезский сырзавод» и ПП «Пермский хладокомбинат «Созвездие».