В третьем матче турнира «Кубок Париматч Премьер» команда ФК «Ростов» обыграл ЦСКА со счетом 2:1, сообщает пресс-служба клуба. Оба мяча в первом тайме забил Элдор Шомуродов. За ЦСКА также в первом тайме забил Федор Чалов.

«Цели на следующий сезон побороться за каждое очко и, если будет возможность, побороться за еврокубки. Но это наше желание. Такую задачу перед ребятами я не ставлю», - рассказал главный тренер клуба Валерий Карпин.

После трех игр турнира ФК «Ростов» набрал шесть очков.

Дарья Голякова