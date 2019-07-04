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Бесплатная карта #всесразу

Райффайзенбанк отменил комиссию по дебетовым картам #всесразу

Райффайзенбанк объявляет о проведении акции, в рамках которой с 1 июля по 30 сентября при оформлении карты #всесразу клиенты получают бесплатное обслуживание.


«В период отпусков и высокой потребительской активности выгодные условия по карте с кэшбэком особенно важны, — сказала Ксения Андреева, руководитель направления транзакционных продуктов Райффайзенбанка. — Мы рады предложить нашим клиентам при оформлении карты #всесразу не только кэшбэк со всех покупок, но и бесплатное обслуживание на весь период действия».

Более подробно об условиях обслуживания карты можно узнать на сайте Райффайзенбанка.

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