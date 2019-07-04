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Глава Удмуртии объявил хозяев сельских игр 2021 года

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил хозяев сельских игр 2021 года во время торжественной церемонии открытия 28-ых летних игр в селе Селты. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Господин Бречалов рассказал, что в 2020 году зимние игры пройдут в Завьялово, а летние — в Красногорском. Также он объявил решение по играм 2021 года, которые состоятся в Вавожском и Граховском районах Удмуртии.

После церемонии открытия игр глава Удмуртии пообщался с журналистами. Он отметил, что в ходе подготовки к мероприятию сильно изменился районный центр — селтинцы принимают участие в программе по развитию комфортной городской среды. По его словам, тем самым улучшается инвестиционная привлекательность сельских территорий.

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