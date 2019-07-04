Башкирия опередила Санкт-Петербург по числу граждан-банкротов

Башкирия по итогам первого полугодия 2019 года заняла третье место в России по числу граждан-банкротов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В республике зарегистрировано 1258 банкротов-физлиц, включая индивидуальных предпринимателей. По сравнению с первым полугодием 2018 года их количество выросло на 43%, в результате чего на третьей позиции антирейтинга республика опередила Санкт-Петербург, где граждан, признанных несостоятельными, 1255, их количество за год увеличилось на 31%.

На первом месте по количеству банкротов-физлиц Москва (2198 человек, рост на 41%), на втором — Московская область (1842 человек, рост на 52,4%).

Эксперты агентства отмечают, что основными факторами, влияющими на увеличение количества граждан-банкротов, являются сокращение доходов в результате непростой социально-экономической ситуации в стране, а также рост правовой грамотности у населения. В первом квартале, по данным ЦБ, реальные располагаемые доходы населения сократились на 2,3% в годовом выражении. В мае 2019 года 9% респондентов на опросе ЦБ назвали очень вероятным, что не смогут расплатиться по кредиту. В мае 2018 года таких было 7%. При этом растет осведомленность граждан о процедуре несостоятельности: они начинают все чаще пользоваться возможностью списать долги, отмечают эксперты.

Ирина Самойлова