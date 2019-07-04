В Соликамске ввели в эксплуатацию новую поликлинику

В Соликамске ввели в эксплуатацию новую детскую поликлинику, к которой прикреплено 10,5 тыс. детей из Соликамска и Соликамского района, Чердынского и Красновишерского районов. Трехэтажное здание поликлиники, рассчитанное на 200 посещений в смену, расположилось в больничном городке «Калиец», рядом с детской больницей, где обеспечена транспортная доступность, благоустроены подъезды и парковки. Стоимость строительства и оснащения учреждения обошлась краевому бюджету в 187,2 млн руб.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, сейчас в Соликамске работают еще две детские поликлиники, обе перегружены. Новая поликлиника позволит сосредоточить в одном месте все лечебно-диагностические процедуры. В новом медучреждении есть информационно-аналитическое, лечебно-профилактическое и консультативно-диагностическое отделения, а также УЗИ, рентген-кабинет, кабинет эндоскопии и клинико-диагностическая лаборатория. Кроме того, в поликлинике выделен хирургический блок для проведения малых хирургических операций и функционируют две палаты дневного стационара.

По словам главного врача Николая Левко, потоки пациентов в поликлинике разделены. «Такое разделение позволит снизить риск инфицирования детей и их родителей, которые посещают поликлинику в профилактических целях»,— отметил он. С этой целью в поликлинике предусмотрен кабинет неотложной помощи. Для продления времени его работы организован отдельный вход.