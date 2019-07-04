Гражданина Азербайджана отправили в колонию за перевозку 7 кг гашиша

Краснокамский суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Он был задержан сотрудниками ДПС 25 мая 2018 года на подъезде к Перми на трассе М7 "Волга" в Краснокамском районе. В ходе обыска его автомашины полицейские обнаружили более 7,7 кг гашиша, а также 2,2 грамма кокаина.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, суд, с учетом позиции государственного обвинения, рассмотрения уголовного дела в порядке особого судопроизводства, изобличения других соучастников данного преступления, приговорил мужчину к 4 годам 3 месяцам исправительной колонии общего режима, штрафу 400 тыс. руб., конфискации в доход государства автомобиля как средства совершения преступления.