Британские Виргинские острова назвали условие открытия доступа к данным офшоров

Премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фахи заявил, что власти создадут открытую базу данных офшоров тогда, когда это согласятся сделать другие государства. «Мы сделаем это, когда это будет мировым стандартом, а не по требованию Великобритании»,— заявил господин Фахи агентству Bloomberg.

Напомним, в мае 2018 года парламент Великобритании принял закон, которые обязывает заморские территории (в том числе Британские Виргинские острова) создать публичные реестры с данными держателей активов к 2020 году, позднее этот срок был сдвинут на 2030 год.

Кто из россиян может попасть под действие закона — в материале “Ъ FM” «Анонимные офшоры становятся историей».