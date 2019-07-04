Военный самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге совершил экстренную посадку военный самолет Ан-12. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал, сообщил «Интерфакс».

По данным пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), 3 июля самолет летел из Екатеринбурга в Киргизию. Сработало оповещение о неисправности одного из двигателей. После этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт Кольцово. После проведения проверки самолет вылетел в пункт назначения.

Ан-12 — советский военно-транспортный самолет. Он также известен как «Новичок».