«Нордстар» оштрафована за десятки задержек авиарейсов

Суд оштрафовал авиакомпанию «Нордстар» за более чем 30 задержек рейсов с февраля по март этого года. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, при задержках рейсов авиакомпания либо не предоставляла резервные воздушные суда, либо делала это несвоевременно, тем самым нарушив требования федерального законодательства. Сумма административного штрафа составила 200 тыс. руб.

«Нордстар» образована в 2008 году на базе существовавшей авиакомпании «Таймыр». Авиакомпания связывает рейсами более 30 городов, в том числе Норильск, Красноярск, Новосибирск и Томск.

Илья Николаев