На развитие паллиативной помощи Пермскому краю выделили 33 млн рублей

Из резервного фонда правительства РФ в Пермский край поступит 33,4 млн руб. на развитие паллиативной помощи в 2019 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно документу, в общей сложности на развитие паллиативной помощи в субъектах страны будет направлено более 114,6 млн руб. Кроме Пермского края, поддержку получат Удмуртия, Алтайский край, Костромская, Московская, Омская, Тверская и Ульяновская области.

Как сообщает краевой минздрав, полученные средства планируется направить на развитие такого вида помощи в Перми, Коми-Пермяцком округе, Нытве, Кунгуре, Чайковском и Березниках. По данным краевого Минздрава, в Прикамье 5 тыс. паллиативных пациентов, среди них 525 детей.