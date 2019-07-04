Апелляция Владимира Нелюбина поступила в краевой суд

Апелляционная жалоба бывшего совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина, осужденного за мошенничество, поступила в Пермский краевой суд. Она зарегистрирована в картотеке 3 июля. Дата рассмотрения и судья пока не определены.

Напомним, что господин Нелюбин обвинялся в хищении у кредитного учреждения около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вкладчицы банка ИП Зайцевой. Гособвинитель Николай Гаврилиди предложил суду приговорить Владимира Нелюбина к десяти годам лишения свободы. По мнению прокуратуры, его действия привели к тяжким последствиям в виде банкротства банка. Сам господин Нелюбин вины не признал.

В начале июня Ленинский суд Перми приговорил господина Нелюбина к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда.