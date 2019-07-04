На Урале объявлено штормовое предупреждение

Из-за сильных дождей в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По данным уральского Гидрометцентра, дожди будут идти до 6 июля. Местами возможны грозы. Днем — от +18 до +25. Ночью — от +8 до +16. Ветер с порывами до 15 м/с. В Екатеринбурге небольшой дождь ожидается в пятницу, 5 июля. Днем — от +20 до +25. Ночью — от +11 до +15. Ветер порывистый до 13 м/с.

Спасатели рекомендуют закрывать окна и двери в жилых домах и квартирах. «Двигаясь в непогоду по автодорогам, постарайтесь найти укрытие: придорожное кафе, автозаправку и оставаться там, на время ухудшения погодных условий. Непогода способствует ухудшению видимости и осложнению дорожных условий, поэтому автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию»,— предупредили в управлении.