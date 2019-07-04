Топ-менеджер «НЭВЗ-союза» возглавил новосибирский завод «Экран»

Бывший топ-менеджер холдинга «НЭВЗ-союз» Александр Журавлев назначен генеральным директором АО «Завод Экран», говорится в релизе «РАТМ холдинга», куда входит предприятие. Предыдущий руководитель «Экрана» Константин Корсунь в мае этого года стал председателем совета директоров компании. К исполнению своих обязанностей новый гендиректор приступил 4 июля.

Ранее Александр Журавлев занимал должность исполнительного директора АО «Союз», входящего в состав холдинга «НЭВЗ-Союз». На своем посту он, в частности, курировал вопросы управления коммерческой недвижимостью в бизнес-городе «Красный 220».

АО «Завод «Экран» управляет одноименным индустриальным парком. Парк «Экран» площадью 32 га объединяет 203 предприятия. В 2018 году выручка резидентов индустриального парка составила 5,3 млрд руб.

Илья Галагуз