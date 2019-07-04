Путин считает преждевременным говорить о том, чем займется после 2024 года

Президент России Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera сказал, что пока рано говорить о том, чем он будет заниматься после завершения срока президентских полномочий. Он отметил, что «впереди еще пять лет напряженной работы».

«При такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь»,— сказал господин Путин.

Напомним, второй подряд шестилетний срок президентских полномочий Владимира Путина истекает в 2024 году. Согласно Конституции РФ, избираться на третий подряд срок он не сможет.