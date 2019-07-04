В Перми протестируют казахский электробус

В Перми могут появиться электробусы производства Казахстана. Как сообщает Business Class, речь идет о машине, которую выпускает компания AllurGroup. По словам начальника городского департамента дорог и транспорта Анатолия Путина, городские власти выбирают из разных технологий оптимальную. «В прошлом году мы протестировали электробус, который заряжается длительное время – ночью, в парке. Другой подход – быстрая подзарядка на конечных станциях, она занимает около 15 минут. О тестировании такой техники мы ведем переговоры сейчас. Есть еще один вариант, при котором электробус представляет собой, грубо говоря, троллейбус с увеличенным автономным ходом. Он заряжается, когда идет под контактной сетью», – заявил господин Путин.

АО «Группа Компаний Аллюр» является акционером крупнейшего автопроизводителя Казахстана ТОО «СарыаркаАвтоПром», официальным дистрибьютором, производителем и дилером брендов Peugeot, Iveco, JAC, Ankai, производителем Hyundai, Ravon, Niva Chevrolet и официальным дилером Suzuki, Mitsubishi, Ravon и Ford на территории Казахстана.

С 2017 года группа производит электробусы Ankai. На одной зарядке автобус может проехать в среднем 160 км. Существуют и более мощные батареи, способные работать до 320 км. Для полной зарядки батареи потребуется от 2,5 до 4 часов. В салоне электробуса установлены 4 видеокамеры, электронный автоинформатор, а также багажные полки для ручной клади. В спинки кресел встроены USB-входы, позволяющие зарядить мобильные устройства и другие гаджеты. Стоимость электробуса марки «Ankai» стартует от 60 млн. тенге.