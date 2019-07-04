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Сибирская политика

Фото: Роман Сгибнев / Коммерсантъ

Более 310 человек госпитализированы из-за иркутского паводка

Число госпитализированных после наводнения в Иркутской области достигло 313 человек, из них 57 детей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным спасателей, всего за медицинской помощью с начала наводнения обратились более 2 тыс. жителей.

Напомним, паводок начался в Иркутской области 25 июня. Подтопленными оказались 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10,1 тыс. домов, в которых проживают 32,9 тыс. человек. По данным МЧС, число погибших при паводках составляет 20 человек.

Президент России Владимир Путин объявил иркутское наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным губернатора Иркутской области Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка оценивается в 29 млрд руб.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Стихийное бедствие вызвали три циклона»

Илья Николаев


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