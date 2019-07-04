Теодор Курентзис откажется от руководства фестивалем в случае увольнения директора театра

Уходящий художественный руководитель Пермского театра Оперы и балета Теодор Курентзис заявил, что откажется от руководства «Дягилевским фестивалем», если директор театра Андрей Борисов будет уволен. «Команда, что остается после меня - это хорошая команда. Если останется Борисов и остальные ребята, то это хорошо. Но если директором будет другой человек, то никакой «Дягилевский фестиваль», естественно, я не буду делать», - заявил дирижер в интервью Ксении Собчак на YouTube.

Также в интервью он подтвердил участие бизнесмена и художественного руководителя петербургского Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана в проекте по строительству новой сцены Пермской оперы. «Без меня был круглый стол. Этот человек сидел рядом с губернатором и советовал как и что нужно делать. Директор там был и возникла конфликтная ситуация», -вспомнил музыкант. «Если губернатор Санкт-Петербурга пригласил меня делать новую сцену Михайловского театру, то ему (Владимру Кехману - "Ъ-Прикамье") бы это тоже не понравилось», - добавил Теодор Курентзис. Также он отметил, что на конкурсе на проектирование новой сцены победила компания господина Кехмана и назвал произошедшее «рейдерским захватом».

Среди других претензий к краевым властям Теодор Курентзис вспомнил отсутствие подходящей репетиционной базы и попытки сократить гастрольную деятельность театра. «Мы работали в каких-то средневековых условиях. Репетировали в фойе, когда не было репетиций в зале. Либо собирались в ДК имени Ленина, где бегают крысы и тараканы. В таких условиях мы сделали произведения Моцарта и Малера о которых говорит весь мир», - вспомнил музыкант. Также он заявил, что краевые власти «попросили оставить только 20% гастрольной деятельности». «Они начали выступать как менеджеры, которые ничего не добились в этой работе и думают, что лучше нас знают что делать», - заявил господин Курентзис. В тоже время музыкант признался, что «действительно мало бывал в Перми».

Напомним, ранее пресс-служба Пермской оперы сообщила, что с нового сезона Теодор Курентзис прекращает работу в качестве художественного руководителя. Его контракт истекает в феврале 2021 года, но после восьми лет работы в Перми господин Курентзис расторг его досрочно по собственной инициативе.