Никто не хотел выбирать

Выборы мэра Димитровграда, где большинство мест в гордуме принадлежит КПРФ, в очередной раз срываются из-за неявки членов конкурсной комиссии, назначенных губернатором. В правительстве региона ссылаются на объективные причины, в КПРФ этому не верят, называя неявку «откровенным саботажем». «Единая Россия» обвиняет КПРФ в «провоцировании настроений» в гордуме и указывает на отсутствие сильных кандидатов. Депутаты от КПРФ, наоборот, обвиняют в провокации администрацию губернатора, обещая при следующем срыве заседания перейти к акциям протеста. По мнению политологов, «поставлена задача» не допустить коммуниста на пост мэра, но ситуация патовая, и для проработки юридических вариантов администрация тянет время.

Во вторник в третий раз сорвано заседание комиссии по отбору кандидатов на пост главы Димитровграда Ульяновской области. Четверо членов комиссии, назначенные от администрации губернатора, снова не явились на заседание.

Напомним, Димитровград, где по итогам сентябрьских выборов 27 из 30 депутатских мест в гордуме достались КПРФ, уже более девяти месяцев не может избрать главу города из-за противоположных позиций двух частей комиссии (по четыре члена от гордумы и от администрации губернатора), которая должна провести отбор кандидатов из заявившихся претендентов. Новое положение о проведении конкурса, принятое гордумой в апреле, должно было исправить ситуацию (кандидату достаточно получить «за» только четыре голоса). Но после объявления новых выборов (набралось 13 претендентов) в объявленную дату конкурса (7 июня) члены комиссии от администрации губернатора на заседание не явились, сославшись на отпуска, командировки и болезни. 14 июня конкурс снова был сорван по тем же причинам.

После повторного срыва конкурса председатель комиссии, депутат регионального заксобрания Абдулхак Мурзаханов направил главе региона Сергею Морозову обращение, в котором попросил заменить состав представителей администрации. За пять дней до конкурса администрацию губернатора письменно известили о новой дате заседания (2 июля). В понедельник, 1 июля, поступил ответ (но от председателя облправительства Александра Смекалина), где сообщалось, что при назначении даты не были учтены «сложившиеся объективные обстоятельства» и «невозможно предоставить гарантии участия в заседании всех членов комиссии». Также пояснялось, что пока переназначение невозможно, поскольку «в части переназначения членов комиссии» есть правовые пробелы и правительство ждет правового заключения прокуратуры.

В итоге очередной конкурс был снова сорван по тем же причинам (отпуск, семейные обстоятельства, командировка). Получить объяснения от администрации губернатора не удалось. Заместитель губернатора Ольга Никитенко (курирует внутреннюю политику) в течение дня была для комментариев ­недоступна.

Члены комиссии от гордумы объяснениям не верят. «Это откровенный саботаж»,— сказал член комиссии, лидер фракции КПРФ регионального заксобрания Айрат Гибатдинов. По его словам, «в администрацию губернатора направлено письмо с просьбой дать предложения о дате и времени следующего заседания» и предоставить эту информацию до 14 часов 4 июля, поскольку затем, в тот же день, гордума должна будет назначить новую дату конкурса. «Если снова конкурс сорвут, будем обдумывать дальнейшие действия. Ряд депутатов намерен объявить голодовку, другие предлагают перейти к митингам»,— сказал господин ­Гибатдинов.

Ранее, 27 июня, фракция КПРФ Госдумы направила обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором депутаты также называют действия членов комиссии от администрации губернатора «откровенным саботажем» и, возлагая ответственность за срыв выборов на главу региона, просят президента вмешаться. В среду, 3 июля, депутат Госдумы Алексей Куринный направил обращение генпрокурору Юрию Чайке, в котором просит дать правовую оценку действиям членов конкурсной комиссии от ­губернатора.

Стоит заметить, что во вторник с членами комиссии и депутатами гордумы встречались представители «депутатского десанта „Единой России“» (так они сами назвали себя), прибывшие «обсудить проблемы города». Возглавлявший «десант» первый вице-спикер регионального заксобрания, секретарь реготделения «Единой России» Василий Гвоздев заявил, что он «тоже возмущен срывами заседаний комиссии», подчеркнув, что «это полный бардак» и он намерен обратиться к губернатору с просьбой о замене состава комиссии. В то же время господин Гвоздев отметил, что «Куринный (депутат Госдумы, первый секретарь обкома КПРФ. — „Ъ“) и Гибатдинов должны прекратить провоцировать негативные настроения в гордуме и должны дать депутатам спокойно принять решение по главе». «Мы — за сильного главу. И население должно выбирать его само, без чьего-то влияния. Но набор кандидатов, предлагаемый КПРФ слаб, они сами не знают чего хотят. Они должны посоветоваться с жителями и с нами, и мы готовы мнение населения поддержать. Сотни и тысячи димитровградцев просят выставить кандидата от „Единой России“, чтобы вернуть стабильность. И, видимо, в скором времени мы вернемся в Димитровград, у нас есть свой план действий»,— заявил „Ъ“ господин Гвоздев.

В свою очередь господин Гибатдинов сказал „Ъ“, что «вся провокация идет от партии власти». «У нас была масса предложений — и партийных, и беспартийных кандидатов, но им все не нравятся, и ни на какие переговоры они не идут, своих кандидатов не называют, идет бойкот, заявления о внешнем управлении. А на самом деле все прежние якобы сильные руководители от „Единой России“ и довели Димитровград до этого состояния»,— заявил коммунист.

Доктор политических наук Нина Дергунова слова господина Гвоздева о «мнении населения» назвала «демагогией», заметив, что «население уже сделало свой выбор в сентябре», и что «это именно голосами „Единой России“ с подачи губернатора были отменены прямые выборы мэров, а затем введены и выборы главы депутатами». «Тогда большинство депутатов было от партии власти, и это делалось под нее, а тут их планы полностью нарушились. Я думаю, все это происходит, потому что поставлена задача — ни в коем случае не допустить, чтобы главой города стал коммунист, и сделать так, чтобы власть была под „Единой Россией“. Но ситуация патовая, как это сделать, никто не знает, и, видимо, нужно время для того, чтобы юридически все проработать. Поэтому и тянут всевозможными путями, срывая выборы, заявляя о внешнем управлении»,— сказала политолог.

Сергей Титов, Ульяновск