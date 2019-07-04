Благоустройство задержали

Четыре муниципалитета Самарской области не успели заключить контракты по благоустройству общественных пространств по проекту «Комфортная городская среда» до 1 июля. Протоколы итогов аукциона по четырем территориям были приостановлены в связи с жалобами в ФАС.Наблюдатели считают, что затягивание проверок по жалобам может грозить срывом федерального проекта.

Антимонопольная служба приостановила итоги аукциона по выбору подрядчика для благоустройства общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». Так, жалобы по итогам конкурса поступили на общественные территории в Жигулевске, Тольятти, Сергиевском и Ставропольском районах. Об этом на заседании комитетов по ЖКХ и по местному самоуправлению сообщила заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ирина Булгакова.

В связи с разбирательствами в ФАС не по всем общественным территориям заключены контракты. «До 1 мая всем муниципалитетам нужно было заключить контракт по благоустройству дворовых территорий, до 1 июля — контракт по благоустройству общественных пространств. По дворовым территориям всеми заключены соглашения, кроме Советского района. Причина — приостановка ФАС.Это предусмотрено соглашением Минстроя России и нарушением не является. На региональном уровне контрольная точка завершения работ — 1 сентября»,— пояснила Ирина Булгакова.

• В текущем году объем субсидий на работы по программе «Комфортная городская среда» в Самарской области составил 1,22 млрд руб. В 2018 году на реализацию проекта направлено 1,134 млрд руб. В этом году планируется благоустроить 272 дворовые территорий и 120 общественных зон. На благоустройство общественных территории сверх софинансирования предусмотрена сумма 116 млн руб. на Самару, Жигулевск, Волжский, Камышлинский и Нефтегорский районы.

Первый заместитель главы администрации Советского района Сергей Свирень рассказал, что по предписанию Самарского УФАС 6 июня протокол подведения итогов аукциона был отменен, было разбирательство, 27 июня победителем выбрана другая организация.

В Самаре за реализацию «Комфортной городской среды» отвечает первый вице-мэр города Владимир Василенко. По данным источников областного правительства, в ближайшее время губернатор Дмитрий Азаров планирует «провести серьезный разговор» с Владимиром Василенко по проблемам реализации проекта.

Руководитель департамента городского хозяйства Тольятти Вадим Ерин подтвердил, что в городе приступили к работе по трем общест­венным пространствам, по одной продляется процедура заключения контракта в связи с жалобой в УФАС.

Наблюдатели считают, что затягивание проверок по жалобам может грозить срывом федерального проекта. «Есть компании, которые не выигрывают конкурс и подают на обжалование. Они просто затягивают процедуру. И под этим предлогом срок либо пропускается, либо деньги будут не освоены. Сейчас надо понять, имеют ли эти компании общего бенефициара, учредителя, целенаправленная ли это политика или отдельный случай, когда заказчики плохо сработали. Срок выполнения работ зависит от того, насколько быстро пройдет процедура проверки ФАС по заявлениям. Нужно чтобы проверки проходили максимально быстро, чтобы из-за этих компаний не произошел срыв реализации проекта, что будет иметь тяжелые последствия. Мы и так не лидеры по реализации КГС. К нам были вопросы и по реализации 2017 и 2018 годов. У КГС есть четкие параметры реализации, по которым выстраивается балльно-рейтинговая система. В зависимости от этого выделяется финансирование. В этом году он ниже, чем 2018 году, а в прошлом году ниже, чем в 2017 году. И это негативная тенденция»,— говорит координатор регионального Центра мониторинга комфортности городской среды ОНФ Самарской области Екатерина­ Гудзима.

На заседании Вадим Ерин также предложил пересмотреть точку завершения работ по общественным территориям: «По дворовым территориям в срок до 1 сентября укладываемся — суммы работ в пределах 10 млн руб. По общественным пространствам — контрольная точка 1 сентября не устраивает, потому что территории большие, сумма контрактов за 40 млн руб. и уходные работы по озеленению физически не успеваем сделать до сентября. Мы уходим с этими работами почти до 1 ноября». В министерстве энергетики пояснили, что главное — указать эти сроки в сметной документации. Заместитель директора по ЖКХ управления строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района Дмитрий Гришунин добавил, что программа «вынуждена обходить вниманием обустройство территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, поскольку они не относятся ни к общественным зонам, ни к дворовым ­территориям».

Эксперты отмечают и другие недостатки реализации проекта. Так, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал подчеркивает, что тенденции организации комфортной городской среды предполагают максимальное участие горожан в реализации указанных программ на всех этапах: «Но на практике для реализации проектов благоустройства дворов по дополнительному перечню работ выделяемые объемы финансирования, даже с учетом софинансирования граждан, позволят благоустроить при новом подходе, учитывающем пожелания жителей, крайне незначительную долю всех территорий, и, в основном, проекты благоустройства дворов сводятся к организации и асфальтированию дополнительных парковок для ­автомобилей».

Кроме того, по мнению эксперта, крайне ограничены сроки формирования проектов создания комфортной городской среды. «В условиях крайнего цейтнота местные и региональные органы власти вынуждены принимать решения достаточно волюнтаристски, чтобы успеть с утверждением программ в сроки, ориентируясь в основном на объекты развития массового туризма, что далеко не всегда соответствует предпочтениям местных жителей»,— считает господин Сигал.

Генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков считает, что граждане не спешат участвовать в программе, так как имеют негативный опыт работы с программой капитального ремонта и опасаются введения обязательных взносов и создания регоператора по благоустройству.

Ани Айвазян