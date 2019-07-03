Facebook и Instagram работают над устранением глобального сбоя

Facebook и Instagram работают над устранением технических неполадок, на которые жаловались сегодня пользователи со всего мира, сообщили сервисы на своих страницах в Twitter. Масштабные сбои в работе сервисов наблюдаются в течение нескольких часов.

Как сообщил ранее сервис по отслеживанию сбоев на глобальных интернет-ресурсах Downdetector, проблемы в работе Facebook и Instagram были зафиксированы в 17:50 по московскому времени. На технические неполадки в работе сервисов пожаловались пользователи из Великобритании, Германии, России, США и Франции.

Пользователи жалуются на проблемы с входом в системы и отображением фотографий. Также некоторые отмечают, что при попытке входа в Facebook и с обычной, и с мобильной версии отображается белый экран.