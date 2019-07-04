Депутаты гордумы покритиковали мэрию и подрядчиков

Депутатская комиссия по дорогам и благоустройству сегодня провела внеочередное выездное заседание, посетив площадки дорожного ремонта в центре Перми.

Напомним, в конце мая — начале июня в центре Перми начались масштабные работы по реконструкции улицы Революции и Комсомольского проспекта. Кроме того, ряд ключевых улиц были перекрыты ремонтными бригадами Пермской сетевой компании, которые занимались перекладкой сетей. Все это привело к дорожным заторам.

Депутаты посетили перекресток улиц Революции и Сибирской, улиц Газеты «Звезда» и Тимирязева, Куйбышева и Глеба Успенского. На каждой из остановок депутаты интересовались у подрядчиков и чиновников о причинах ненадлежащей организации работы и раскопок.

Так, на пересечении улиц Революции и Сибирской члены комиссии отметили несоблюдение правил безопасности, неогражденные ямы и канализационные колодцы, небезопасный проход для пешеходов через зону ведения раскопок. Члены комиссии предложили навести порядок на стройплощадке за два дня.

На участке дороги на улице Газета «Звезда» комиссия сделала замечание по поводу восстановления асфальта и предоставления парковочных мест.

Ремонт улиц Тимирязева и Глеба Успенского депутаты осмотрели из окон автобуса. Как заявил представитель подрядной организации, на улице Глеба Успенского нет никаких проблем, ремонт сетей завершен и осталось только заложить асфальт.

По итогам выездного совещания депутаты отметили, что на ряде площадок не обеспечена безопасность пешеходов, отстает от графика укладка асфальта и отсутствуют плакаты о путях обхода раскопок. Если подрядчики не исправят все проблемы в ближайшее время, то будет принято решение об их смене, заявил пермским телеканалам глава комиссии Владимир Плотников.