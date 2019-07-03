«Продимекс» запускает на Перелешинском сахарном комбинате линию фасовки

Группа «Продимекс» в тестовом режиме запустила на расположенном в Панинском районе Воронежской области Перелешинском сахарном комбинате линию по фасовке сахара (по 1 и по 5 кг) мощностью 250 т в сутки. Об этом рассказал директор комбината Андрей Ткачев. По его словам, на полную мощность линия фасовки может выйти в течение июля. Она позволит заводу работать напрямую с торговыми сетями. Директор комбината отметил, что прорабатывается сотрудничество с X5 Retail Group, «Лентой», Metro. Ранее же завод отгружал контрагентам сахар по 50 кг.

Решение об установке линии фасовки было принято около года назад, работы начались в январе с окончанием сезона переработки, рассказал Андрей Ткачев. На этом участке производства используется импортное оборудование. Для работы сформированы смены из работников Садовского сахарного завода в Аннинском районе, который был закрыт в конце прошлого года как нерентабельное предприятие. «Компания приобрела автотранспорт, каждый день мы перевозим этих сотрудников в сменном режиме»,— подчеркнул Андрей Ткачев. Запуск линий мелкой фасовки привел к созданию 36 рабочих мест, из которых 30 заняли бывшие работники Садовского сахарного завода: они трудоустраивались на новые мощности в приоритетном порядке.

Напомним, Перелешинский сахарный комбинат был основан в 1953 году: тогда его мощность составляла 1,2 тыс. т переработки в сутки. «Продимекс» приобрел предприятие в 1998 году. Сначала его мощность была увеличена до 3 тыс. т, а после масштабной реконструкции 2015-2018 годов — до 6 тыс. т.