«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde AG

ПАО «Северсталь» выкупит у ПАО «Силовые машины» долю в совместном предприятии с германской Linde AG по производству спиральновитых теплообменников для сжижения и переработки природного газа.

Как уточнили в пресс-службе «Северстали», в результате сделки у предприятия будет 26% доли в совместном предприятии, остальную часть будет контролировать Linde.

Напомним, «Силовые машины» имели 50%-ую долю в этом СП, однако 31 мая прошлого года из-за попадания компании под американские санкции в отношении фигурантов списка SDN, ПАО "Силовые машины" пришлось снизить долю до 26%.