Сеть LTE «МегаФона» оказался крупнейшей в Нижегородской области по итогам полугодия

По итогам первого полугодия сеть 4G «МегаФона» по количеству базовых станций в регионе оказалась самой крупной. В компании «Ъ-Приволжье» сообщили, что на данный момент у оператора построено около 800 базовых станций LTE в Нижегородской области.

По данным собеседников «Ъ» в телекоммуникационной сфере, вторым оператором по количеству базовых станций 4G в Нижегородской области является МТС (около 28% от общего количества станций LTE в регионе), затем следует Tele2 (около 24% станций) и «ВымпелКом» (бренд «Билайн», около 16% станций).

В «МегаФоне» напоминают, что оператор первым запустил в Нижегородской области сеть LTE Advanced, которая, по данным исследования компании Ookla, обеспечивает клиентам самые высокие скорости мобильной передачи данных. Средняя скорость скачивания, по информации Ookla, превысила 27,31 Мбит/с, средняя скорость загрузки данных – 11,88 Мбит/с, что в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента. В связи с этим «МегаФон» планирует переименовать название сети в устройствах с MegaFon на MegaFon#1.

Ирина Андреева