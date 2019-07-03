Кубанские депутаты предложили передать надзор за классификацией гостиниц субъектам РФ

Представители Совета законодателей Краснодарского края внесли в Государственную думу РФ инициативу о расширении полномочий властей в регионах по контролю за проведением классификации средств размещения.

Как рассказал председатель профильного комитета ЗСК Александр Джеус, документом предлагается наделить власти субъектов РФ полномочиями по контролю над правообладателями средств размещения. В частности, подразумевается соответствие отелей, гостиниц и гостевых домов присвоенной им категории. Предлагается также наделить органы исполнительной власти полномочиями по контролю за аккредитованными организациями, осуществляющими классификацию объектов туриндустрии в части соблюдения порядка присвоения категорий.

Это, по мнению спикера ЗСК Юрия Бурлачко, должно обеспечить повышение уровня сервиса. «На наш взгляд, наиболее качественно данный контроль может быть осуществлен непосредственно на уровне субъекта Российской Федерации», – подытожил он.

Отметим, что в настоящее время вопросами классификации средств размещения и надзору за ними занимается Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

Василий Хитрых