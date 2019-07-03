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Владимир Владимиров назначен главой Северо-Западной транспортной прокуратуры

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Северо-Западным транспортным прокурором Владимира Владимирова. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указом «Об освобождении от должности, назначении на должность и увольнении с военной службы в некоторых федеральных государственных органах» Владимир Владимиров освобожден от ранее занимаемой должности прокурора Тюменской области.

Добавим, что прежний глава Северо-Западной транспортной прокуратуры Олег Колесов был отправлен в отставку с 1 апреля.

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