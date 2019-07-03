В Адлере рабочий упал в технологический колодец и погиб

Сообщение о том, что в Адлерском районе Сочи рабочий сорвался в технический колодец, поступило на номер 112 в среду, 3 июля. На место выехали сотрудники Хостинского подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Выяснилось, что мужчина упал в технический колодец глубиной более 20 м и диаметром около трех. Его тело находилось на дне сооружения. С помощью альпинистского оборудования спасатели извлекли погибшего со дна шахты и передали полиции.

О причинах произошедшего пока ничего не сообщается.

Василий Хитрых