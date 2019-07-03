В Сочи взыскали более 12 млн рублей с нелегальных потребителей электроэнергии

Специалисты Сочинского филиала компании «Россети Кубань» в 2019 году взыскали в судебном порядке более 12 млн руб. ущерба от несанкционированного подключения к электросетям. Кроме того, в законную силу вступили решения суда на погашение более 208 млн руб. Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, часть этих денег возмещается добровольно, часть - находится в стадии принудительного исполнения.

По данным «Россетей», в этом году в ходе проверок выявлено более 60 фактов незаконного потребления электроэнергии в Сочи. Объем неучтенного ресурса превысил 5,5 млн кВт/ч.

Уточняется, что среди недобросовестных потребителей встречаются не только владельцы частных домов, жилых гаражей и личных подсобных участков, но и предприятия, мини-гостиницы (чаще всего оформленные под ИЖС), а также многоквартирные жилые дома.

«Особое беспокойство по-прежнему вызывают новостройки, присоединенные к сетям с нарушением законодательства. Зачастую застройщик, желая сэкономить, запрашивает у сетевой организации заведомо недостаточную для нормального функционирования своих объектов мощность. Будущие жильцы таких домов рискуют остаться без нормального электроснабжения», - прокомментировал директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян.

Василий Хитрых