«РВК-Воронеж» реконструирует Главный левобережный коллектор

«РВК-Воронеж» приступил к реализации крупного инвестиционного проекта по завершению реконструкции Главного левобережного коллектора. Железобетонный трубопровод диаметром 2000 мм протяженностью около 4,5 км проходит вдоль водохранилища и отводит стоки жилых и промышленных зон Левобережья. Первый этап работ, предусматривавший реконструкцию 3 км, завершился в 2016 году.

«Когда в 2013-м мы зашли на объект, его износ составлял почти 100%, случались провалы грунта из-за обрушения сводов коллектора. Это была реальная угроза попадания неочищенных стоков в водохранилище. Три километра тогда заменили, а сейчас водоканал вернулся, чтобы завершить начатое дело», - рассказал заместитель главного инженера по производственному обслуживанию «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.

Технология предусматривает санацию трубопровода методом «труба в трубе». Внутри изношенного железобетонного коллектора протянут полиэтиленовый трубопровод, который не подвержен коррозии и обрушениям, а гарантированный срок службы – 50 лет.

Сложность работ заключается в близком расположении грунтовых вод, поскольку коллектор проходит вдоль воронежского водохранилища. Специалистам также приходится иметь дело с обилием илистых отложений. Поэтому на данный момент они очищают коллектор и готовят котлованы для протяжки нового полиэтиленового трубопровода. Примечательно, что работы ведутся на глубине около 10 метров, без остановки приема стоков, поэтому услуга по водоотведению оказывается воронежцам в полном объеме.

В рамках мероприятий инвестиционной программы к концу 2021 года Главный левобережный коллектор будет реконструирован полностью. За эти месяцы в объект будет вложено порядка 260 млн рублей. А общий объём инвестиций в восстановление коллектора превысит 650 млн.