Обследование Бурнаковской низины выполнит «Инженерное дело» за 16 млн рублей

Контракт на проведение научно-исследовательской работы по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде заключат с ООО «Инженерное дело». Стоимость работ на аукционе снизили почти на 100 тыс. руб. до 15,99 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

В конкурсе также участвовало ООО НПО «Гидротехпроект», которое запросило за свои услуги 16,09 млн руб., снизив начальную (максимальную) стоимость работ на 600 руб.

Победителю аукциона предстоит определить объем загрязняющих веществ и их класс опасности, площади акваторий, на которых расположены объекты накопленного вреда, количество население, попадающего под негативное влияние загрязнений, и подготовить предложения по снижению такого воздействия, предусмотреть возможность утилизации отходов и рекультивации территорий. Исследование необходимо выполнить до 5 декабря 2019 года.

Напомним, в 2017 году на Волге в районе Бурнаковской низины были обнаружены нефтяные пятна. Тогда же было озвучено предложение о рекультивации территории по программе оздоровления Волги, однако в итоговую программу мероприятия не включили. В 2018 году Росприроднадзор назвал источником пятен на воде недействующую Сормовскую нефтебазу.

Анастасия Еремина