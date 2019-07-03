В Ростове планируют создать десять новых пешеходных зон

Администрация Ростова-на-Дону готовит предложения по созданию десяти пешеходных зон на территории города. Об этом сообщает «Ростов официальный».

Как сказано в сообщении, для создания новых пешеходных зон рассматривается 12 территорий. В частности, благоустройство могут провести на просп. Мира, ул. Сержантова, ул. Зорге, пр. Стачки, ул. Малиновского, пер. Медный, пер. Газетный, ул. Малюгиной, ул. Московская, просп. Чехова, бульв. Комарова и бульв. Новоселов.

Отмечается, что для каждой из зон необходимо создать концепцию, затем внести изменения в генплан Ростова, после этого составить проектно-сметную документацию. Сроки реализации проекта не уточняются.

Кристина Федичкина