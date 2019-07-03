В Израиле разгорелись протесты после убийства полицейским подростка из Эфиопии

Вечером 2 июля в Израиле произошли массовые протесты местных выходцев из Эфиопии. Были ранены более 100 полицейских, задержаны около 60 протестующих. Волнения разгорелись после вызвавшего массовый резонанс убийства 19-летнего выходца из Эфиопии Соломона Теки полицейским в пригороде Хайфы — Кирьят-Хаиме.

Полицейский, находившийся не при исполнении обязанностей, увидел драку молодых людей. Полиция заявляет, что, когда полицейский подошел к дерущимся и призвал их к порядку, заявив, что он является полицейским, в него начали кидать камни. После этого полицейский, увидев, что его жизнь находится в опасности, открыл огонь из пистолета. Однако представители эфиопской общины заявляют, что официальная версия противоречит действительности и жизни полицейского ничего не угрожало.

В ходе вчерашних столкновений, начавшихся на следующий день после похорон убитого, протестующие поджигали машины и дрались с полицейскими. Они считают, что 19-летний Соломон Теки стал жертвой полицейского произвола, а сама полиция покрывает убийцу.

Министр общественной безопасности Израиля Гиляд Эрдан заявил, что сожалеет о смерти молодого человека и что каждый имеет право на выражение протеста, но предупредил, что акции протеста должны проходить в рамках закона. «Мы не потерпим анархии, мы не потерпим ударов по общественному порядку»,— подчеркнул господин Эрдан.

Евгений Хвостик