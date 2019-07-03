Кубанские законодатели предлагают получать общее образование в вузах

В Государственную Думу РФ направлена инициатива кубанских депутатов о внесении изменений в федеральный закон «Об образовании». Законодатели предлагают предусмотреть возможность получения общего среднего образования в вузах за счет регионального бюджета. Сейчас, по словам председателя образовательного комитета ЗСК Виктора Чернявского, нормы федерального законодательства не предусматривают этого.

Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что принятие депутатами ГД РФ данного предложения позволит решить вопрос об организации учебного процесса в школах в одну смену. «Одной из форм решения данного вопроса может стать возможность получения общего среднего образования в высших учебных заведениях», - уточнил депутат.

Кроме того, по мнению господина Чернявского, поправки в закон позволят расширить спектр направлений профильного обучения учащихся.

Данная инициатива была одобрена Советом законодателей Краснодарского края для внесения в нижнюю палату Федерального собрания России.

Дмитрий Михеенко