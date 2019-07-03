Священный синод РПЦ впервые соберется на Валааме

Заседание Священного синода Русской православной церкви (высший орган церковного управления) впервые в истории пройдет в Валаамском монастыре 9 июля, сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

«С 8 по 11 июля состоится ежегодный визит святейшего патриарха Кирилла в Валаамский монастырь. В этом году впервые в Валаамском ставропигиальном монастыре пройдет очередное заседание Священного синода РПЦ»,— сказал он (цитата по ТАСС). В ходе визита патриарх Кирилл освятит построенный храм на одном из островов Валаамского архипелага и проведет литургию в Спасо-Преображенском соборе.

Остров Валаам входит в Валаамский архипелаг Ладожского озера (около 50 островов общей площадью 36 кв. км). По преданию, апостол Андрей Первозванный побывал на Валааме, благословив горы острова крестом. Уже в X веке на Валааме существовало монастырское братство. После передачи в марте 1940 года в рамках мирного договора между СССР и Финляндией Валаама Советскому Союзу монастырь и церковные постройки были практически уничтожены. Возрождение обители началось после того, как по просьбе митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия 18 сентября 1989 года Совет министров Карелии решил «передать в пользование» Ленинградской епархии Спасо-Преображенский собор и расположенные рядом скиты. С 1990 года Валаамский монастырь получил статус ставропигиального, то есть перешел в непосредственное ведение патриарха.

В июле прошлого года Валаам посетили президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Подробнее о визите читайте в публикации “Ъ” «Есть места, где небо соприкасается с землей».