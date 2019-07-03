В Ростове впервые провели пересадку роговицы глаза

В Ростовской областной клинической больнице начали проводить операции по кератопластике — пересадке роговицы глаза. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Как сказано в сообщении, операцию уже провели четырем пациентам, их состояние полностью соответствует прогнозам и завтра они будут выписаны.

«В регионе подобная операция была выполнена впервые. Кератопластика на сегодняшний день входит в перечень высокотехнологичных медицинских вмешательств, оплачиваемых за счет средств бюджета»,— приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской.

Планируется, что с 2020 года в рамках программы ОМС операцию проведут более чем 25 пациентам. Сейчас в пересадке роговицы нуждаются восемь человек. Ранее пациенты, которым была необходима кератопластика, направлялись в федеральные медицинские центры.

Кристина Федичкина