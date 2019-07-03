Жителей Ростовской области предупредили о заползающих в дома змеях

Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о том, что в жаркую погоду змеи могут заползать в жилища в поисках прохлады. Жителей региона просят соблюдать правила безопасности, сообщается на сайте правительства области.

Как сказано в сообщении, сегодня специалисты пожарно-спасательного отряда Тарасовского района поймали рептилию в доме в хуторе Смеловка. Животное выпустили в естественную среду обитания.

Спасатели напоминают, что в Ростовской области водятся в том числе ядовитые змеи. Жителям области советуют закрывать входы в подвал, щели в прохудившихся оконных рамах и дверных проемах. В сообщении напоминается, что нельзя атаковать змею метлой или палкой. После укуса не следует самостоятельно за рулем ехать в больницу из-за возможного головокружения и галлюцинаций.

Кристина Федичкина