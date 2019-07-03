За рост смертности пациентов накажут главных врачей кубанских больниц

В отношении главных врачей медицинских учреждений Краснодарского края будут применяться меры дисциплинарного взыскания, если они допустят серьезное повышение показателей смертности в своих больницах. Об этом в среду, 3 июля, на расширенной коллегии краевого минздрава сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

По словам замглавы региона, за четыре месяца этого года показатель смертности на Кубани до 2,9‰ на 1 тыс. родившихся. Среди регионов России край находится на седьмом месте. Однако показатель общей смертности в сравнении с прошлым годом увеличился на 3,2% и составил 12,9 человек на 1 тыс. населения. Наибольший рост зафиксирован в Успенском, Тихорецком, Новопокровском, Усть-Лабинском и Белоглинском районах при улучшении там материально-технической базы.

Анна Минькова отмечает, что общая продолжительность жизни на Кубани сегодня составляет 73,85 лет. К 2024 году она должна достичь 78 лет. Роста, по ее словам, можно добиться только снижением смертности.

Василий Хитрых