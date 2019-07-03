Свадьба в Монако

29 июня, спустя месяц после гражданской церемонии заключения брака в Княжеском дворце Монако, принцесса Шарлотта Казираги обвенчалась с кинопродюсером Дмитрием Рассамом в местечке Сен-Реми-де-Прованс. Празднование проходило в узком кругу родственников и друзей, тем не менее две фотографии пара выложила в Инстаграм. На одной из них в волосах невесты видна крупная брошь, напоминающая ту, что восемь лет назад надевала на свадьбу еще одна принцесса Монако.

В качестве наряда для венчания невеста выбрала платье Giambattista Valli и легкую полупрозрачную вуаль, которую парикмахер Джон Нолле приколол к прическе новобрачной с помощью крупной бриллиантовой броши. Это часть так называемого “traine de corsage”, что с французского можно перевести как “корсажный шлейф”, который ее матери, принцессе Монако Каролине, в свое время подарил Карл Лагерфельд.

Traine de corsage – французское выражение, которым в конце XIX века называли комплект из нескольких сочетающихся между собой брошей, которыми можно было “обрамить” зону декольте.

Комплект принцессы Каролины выполнен ювелирами французского дома Boucheron в технике “en tremblant” (от фр. «дрожать»), при которой некоторые фрагменты украшения крепятся к основе на небольших пружинках, в результате чего бриллианты сияют еще ярче. Эту технику дом Boucheron использует и в современных украшениях высокого ювелирного искусства.

Свадебная церемония венчания принцессы Шарлен, княгиня Монако и Альбера II, князя Монако Свадебная церемония венчания принцессы Шарлен, княгиня Монако и Альбера II, князя Монако Свадебная церемония венчания принцессы Шарлен, княгиня Монако и Альбера II, князя Монако Свадебная церемония венчания принцессы Шарлен, княгиня Монако и Альбера II, князя Монако Свадебная церемония венчания принцессы Шарлен, княгиня Монако и Альбера II, князя Монако Свадебная церемония венчания Каролины, принцессы Монакской и Ганноверской и Филиппа Жуно Её Королевское Высочество кронпринцесса Мэри Датская, графиня Монпеза

Принцесса Каролина сама носила эти вещицы и восемь лет назад одолжила на свадьбу невесте своего брата, принца Альберта, принцессе Шарлен почти ровно восемь лет назад, 2 июля 2011 года. Шарлотта же выбрала дату венчания (29 июня) ровно в тот день, когда ее мать, принцесса Каролина в первый раз выходила замуж за Филиппа Жюно.

Екатерина Зиборова