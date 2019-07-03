Парк Интернационалистов благоустроят

Парк Интернационалистов во Фрунзенском районе Петербурга будет благоустроен. Как сообщили в Смольном, работы будут выполнены в срок до 15 октября.

На территории зеленой зоны будут отремонтированы дорожки, высажены 160 новых деревьев, восстановлены газоны.

Всего за неделю Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала 105 ордеров на работы по благоустройству. В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» работы по благоустройству будут выполнены в районе станции метро «Новокрестовская», на территории Кронштадта.

Напомним, что на территории парка Интернационалистов ООО «Оптима» планировала построить центр океанографии и морской биологии с торгово-развлекательным комплексом. Против строительства выступали некоторые жители Купчино. Инвестор от проекта отказался.