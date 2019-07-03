На Кубани во всех проверенных точках по продаже шаурмы выявлены нарушения

С начала года специалисты Роспотребнадзора проверили 217 объектов, изготавливающих шаурму. При этом нарушение санитарного законодательства выявлено на всех точках, сообщает пресс-служба регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Проверки проводились по инициативе ведомства.

«Во всех точках выявлены нарушения санитарного законодательства. Проверенные объекты общепита не смогли представить документы на мясо, подтверждающие происхождение, качество и его безопасность. Были нарушены сроки годности и условия хранения продукции, не предусмотрены условия для обработки и приготовления продуктов питания», - рассказала руководитель краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина. Кроме того, на некоторых точках шаурму изготавливали люди без санкнижек, с некоторыми из них не были заключены трудовые договоры.

В результате надзорным ведомством вынесено 431 постановление об административном правонарушении на общую сумму 4,2 млн руб. 59 объектов торговли были вынуждены приостановить свою работу.

«Требуется провести комплексное обследование точек общественного питания, расположенных в нестационарных объектах», – заявил глава департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Андрей Ульченко