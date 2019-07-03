Силовики нашли схрон оружия экс-лидера ОПГ «Законовские» в Самаре

Схрон оружия и боеприпасов найден в садовом некоммерческом товариществе «Сок» Красноглинского района Самары. Правоохранители установили, что он принадлежал бывшему главе организованного преступного сообщества «Законовские» Алексею Рыжову. Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

В частности, найдены три самодельных радиоуправляемых магнитных взрывных устройства, две тротиловые шашки по 0,2 кг каждая и пусковое устройство для них.

Также обнаружены автомат Калашникова с тремя магазинами к нему, три ручные гранаты, девять запалов к ним, две тротиловых шашки общей массой 0,6 кг и 236 патронов разного калибра. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение боеприпасов») и ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

Преступное сообщество «Законовские» было создано в 1990e годы криминальным авторитетом Александром Законовым. ОПС контролировало крупнейший в Самарской области Кировский вещевой рынок. В декабре 2004 года Александра Законова застрелили во время карточной игры в частной квартире, после чего лидером группировки стал его личный охранник Алексей Рыжов. После гибели Алексея Рыжова в 2016 году ОПС возглавил Сергей Гафуров. Последнего задержали в августе 2017 года по подозрению в подготовке покушения на бизнесмена из Самары, которое в результате было предотвращено. Впоследствии Гафуров получил по этому делу три года лишения свободы.

Георгий Портнов