Урал забуксовал

Авторынок Свердловской области по итогам пяти месяцев текущего года показал спад продаж на 4,8%. По мнению участников рынка, причиной падения спроса на новые автомобили стало падение покупательской способности населения и его закредитованность. При этом причин для улучшения ситуации дилеры не видят, прогнозируя дальнейшее падение рынка во второй половине 2019 года.



По данным аналитического агентства «Автостат», за пять месяцев 2019 года продажи легковых автомобилей в Свердловской области сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом региональные показатели падения рынка незначительно, но превышают общероссийские. В целом по стране, как следует из отчетности комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи сократились на 4%. «Главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами, такими как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года»,— отмечает председатель комитета АЕБ Йорг Шрайбер.

В регионе, как и по России, традиционно лидером продаж остается Lada. С января по май 2019 года в области было продано 4,7 тыс. автомобилей, это единственный бренд в топ-5, который показал положительную динамику по продаже (прирост 10,9%). Стоит отметить, что из десятки самых продаваемых иномарок в Свердловской области рост продаж наблюдается только у Skoda (рост в 32,5%, с 770 моделей до 1020) и Mitsubishi (рост в 16,7%, с 240 моделей до 280). У всех остальных иномарок, находящихся в топ-10 по продажам, наблюдается снижение: автомобили Renault стали покупать реже на 5,5% (на 130 машин), KIA — на 18,8% (на 480 машин), Hyundai — на 15,7% (на 340 машин), Toyota — на 3,8% (на 50 машин), Volkswagen — на 7,7% (на 250 машин), Nissan — на 12,6% (на 110 машин), Mazda — на 5,4% (на 120 машин). Наибольшая отрицательная динамика у Ford: их продажи сократились с 410 до 300 автомобилей (на 26,8%).

Интересно, что в текущем году лидеры топ-10 иномарок поменялись. Renault «подвинул» доминировавшего в прошлом году лидера KIA, а автомобили Skoda стали продаваться чаще, чем Nissan. На общероссийском рынке лидером сегмента иномарок являются корейские KIA и Hyundai.

В рейтинге самых популярных моделей лидерство принадлежит автомобилю Lada Vesta, продажи которого увеличились на 44,2%. Vesta, таким образом, сместила с первой строчки удерживавшую лидерство в период с января по май прошлого года Lada Granta, продажи которой увеличились на 35,5%. В общероссийском рейтинге Granta обгоняет Vesta на 2277 проданных моделей. Огромный рост продаж в процентном соотношении по Свердловской области показала модель Skoda Rapid — 71,4% (600 машин против 350 годом ранее). В пятерке популярных моделей, кроме отечественных Vesta и Granta, фигурируют KIA Rio, Hyundai Creta и Volkswagen Polo.

Игроки уральского авторынка подтверждают выводы экспертов и считают, что без инструментов господдержки рынок провалился бы еще больше. «В поддержку рынка автомобилей стоимостью до 1 млн руб. выступили программы господдержки. Без них рынок показал бы еще большую негативную динамику»,— прокомментировала ситуацию директор по маркетингу холдинга «Оками» Александра Кондратьева. Корпоративный директор холдинга «Восточный ветер» Сергей Флягин отмечает, что причинами падения продаж личного автотранспорта могут быть закредитованность населения и отсутствие роста личных доходов людей.

Как отмечают участники рынка, сейчас самым эффективным инструментом продаж стал трейд-ин, который использует порядка 50% клиентов дилерских центров. Кроме того, участники отмечают и рост интереса на автомобили с пробегом. Так, ряд дилерских центров в Екатеринбурге уже имеет целые отделы, занимающиеся продажей подобных автомашин.

Участники рынка не дают позитивных прогнозов по поводу судьбы российского авторынка. Так, директор по маркетингу автохолдинга «Оками» Александра Кондратьева отмечает, что во второй половине 2019 года падение продолжится, в третьем квартале динамика падения будет самой заметной. «К концу года темпы снижения замедлятся, но до уровня 2018-го не дотянут»,— подчеркнула госпожа Кондратьева.

Мария Деменева