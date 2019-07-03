В Ростове на ул. Нариманова отремонтируют 120 м канализации

Водоканал Ростова проводит капитальный ремонт канализационного коллектора на ул. Нариманова, сообщает пресс-служба предприятия. Сейчас работники уже заменили 65 м трубопровода. Всего планируется отремонтировать 120 м канализации.

«Коллектор на улице Нариманова диаметром 1200 миллиметров играет важную роль в системе водоотведения города. Через канализационно-насосную станцию "Темерницкая" и "БСМП-2" он перекачивает сточные воды из микрорайона Северного, Верхнего Темерника и части Первомайского района Ростова-на-Дону на очистные сооружения городской канализации. В час это 1200 кубов», - сказано в сообщении.

Останавливать работу коллектора даже на короткий срок нельзя, поэтому ремонтные бригады работают без отключения системы водоотведения.

Дарья Голякова