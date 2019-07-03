Кубанские депутаты выступили за выдачу субсидий малым виноделам

Совет законодателей Краснодарского края направил в Госдуму РФ инициативу по внесению изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Согласно закону, малые и средние производители вина из российского сырья в настоящее время не имеют права на получение субсидий на возмещение производственных затрат. Кубанские депутаты выступили с инициативой восполнить этот пробел в поддержку местных виноделов.

Председатель аграрного комитета ЗСК Александр Трубилин рассказал, что ограничение на субсидирование виноделов присутствует в федеральном законе, однако Бюджетным кодексом оно предусмотрено. Следовательно, необходимо исключить несогласованность норм федерального законодательства.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко дорбавил, что в прошлом году депутаты ЗСК добились от федерального Минфина упрощения процедуры получения малыми виноделами лицензии. Благодаря этому за 2018 год восемь кубанских фермеров получили лицензии на производство вин (до этого легально работали лишь два фермера в Краснодарском крае).

«Мы, с одной стороны, легализуем фермеров, лицензируя их, но в силу несогласованности норм федерального законодательства не создаем условий их финансовой поддержки, так как винодельческая продукция является подакцизной», - акцентировал господин Бурлачко.

Василий Хитрых