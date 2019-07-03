На волне популизма

КПРФ начала сбор подписей жителей Нижегородской области за внесение на рассмотрение Законодательного собрания трех инициатив. Коммунисты предлагают нижегородцам поддержать возвращение прямых выборов глав районов и городов. Также они инициировали сбор подписей за введение бесплатного проезда для пенсионеров и за ограничение максимального размера оплаты за услуги ЖКХ десятью процентами от дохода семьи.

Вице-спикер регионального парламента, первый секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров считает, что нижегородцы поддержат инициативы коммунистов.

Для вынесения этих вопросов на рассмотрение Законодательного собрания КПРФ необходимо собрать не менее двух тысяч подписей под каждой из инициатив.