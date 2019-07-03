04 июля, четверг
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Новокубанский район стал лучшим муниципалитетом Кубани по управлению финансами

Министерство финансов Краснодарского края назвало лучшие муниципалитеты по качеству управления бюджетными деньгами. Возглавил рейтинг Новокубанский район, на втором месте – Геленджик, на третьем – Темрюкский район. Худшим муниципальным образованием в плане финансовой политики признан Староминский район края.

Как прокомментировали в региональном минфине, 11 муниципалитетов были отнесены в группу рейтинга с высоким качеством управления финансами, 26 – со средним, семь – с низким. Геленджик в 2017 году занимал четвертое место, а Темрюкский район был лидером рейтинга. Староминский район замыкает список второй год подряд.

Рейтинг составлялся согласно анализу соблюдения требований бюджетного законодательства, планирования и исполнения местных бюджетов, эффективного управление бюджетными средствами и муниципальным долгом, а также обеспечению прозрачности бюджетного процесса на местном уровне.

Василий Хитрых


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